 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη διωκόμενος της Ιντερπόλ για ληστεία στην Αλβανία -Διέμενε παράνομα στη χώρα μας - iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη διωκόμενος της Ιντερπόλ για ληστεία στην Αλβανία -Διέμενε παράνομα στη χώρα μας

Αστυνομικός έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Χειροπέδες σε αλβανικής καταγωγής άνδρα, 61 ετών, που διώκεται στην πατρίδα του την Αλβανία για ληστεία, πέρασαν αστυνομικοί στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Τον αναζητούσε η Interpol

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εις βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol που εκδόθηκε από τις Αρχές της Αλβανίας, ενώ κατά τον αστυνομικό έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των Αλβανών, η φερόμενη ληστεία τελέστηκε τον Αύγουστο του 2017 στην Κορυτσά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίδικο περιστατικό αφορούσε διαφορές με άνδρα, εις βάρος του οποίου ο 61 ετών κατηγορούμενος άσκησε σωματική βία, αποσπώντας το όχημά του, όταν ο παθών ζήτησε να του παραδώσει δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 61 ετών εκζητούμενος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Αλβανία.

