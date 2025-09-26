Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης 62χρονου που καταζητούνταν για παράνομη υλοτόμηση [βίντεο] - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης για παράνομη υλοτομία και παραβάσεις του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Βόλβης μετά από οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, με συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης Ανακριτή Θεσσαλονίκης για κακουργηματική υλοτομία και παραβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τι κατασχέθηκαν από το σπίτι του 62χρονου

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 ο 62χρονος είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω μαζί με συνεργό του, 65 ετών, για παράνομη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας, που προκάλεσε σοβαρή οικολογική καταστροφή και αποψίλωση πλαγιάς βουνού.

Κατά την έρευνα στην οικία του συλληφθέντος κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου, πέντε φακοί κεφαλής για νυχτερινή χρήση και ένας πλήρης ανιχνευτής μετάλλων χωρίς άδεια κατοχής. Ο 62χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του 62χρονου στη Θεσσαλονίκη: