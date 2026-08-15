 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 57χρονο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 57χρονο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Περιπολικό της Αστυνομίας τη νύχτα
Περιπολικό της Αστυνομίας τη νύχτα / Φωτογραφία EUROKINISSI
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Ενας 57χρονος συνελήφθη την Παρασκευή το απόγευμα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Έπειτα από ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο άνδρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους δυο κιλών και 249,9 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 43 κιλών και 651 γραμμαρίων, μια συσκευασία με ηρωίνη 4,9 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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