Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους - iefimerida.gr

Στη σύλληψη μιας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, στο πλαίσιο διερεύνησης της οποίας διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα διατηρούσε συνολικά 39 ζώα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 37 γάτες και δύο σκύλους, για τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.﻿, δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Μάλιστα, η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην κατοικία της.

Σε βάρος της αναμένεται να βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.