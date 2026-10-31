Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους - iefimerida.gr

Στη σύλληψη μιας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, στο πλαίσιο διερεύνησης της οποίας διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα διατηρούσε συνολικά 39 ζώα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 37 γάτες και δύο σκύλους, για τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.
Μάλιστα, η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην κατοικία της.
Σε βάρος της αναμένεται να βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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