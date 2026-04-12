Θεσσαλονίκη: Συνελήφη 32χρονος καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας -Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 32χρονου καταζητούμενου της Interpol Τουρκίας, προχώρησαν οι αρχές στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο 32χρονος από την Τουρκία προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ωστόσο τα μέλη της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης του πέρασαν χειροπέδες.

Δικογραφία για απείθεια

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου - Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα στη γειτονική χώρα.