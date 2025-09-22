 Θεσσαλονίκη: Δύο συλληψεις οδηγών υπό την επήρεια μέθης -Ενεπλάκησαν σε τροχαία - iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Δύο συλληψεις οδηγών υπό την επήρεια μέθης -Ενεπλάκησαν σε τροχαία

Τροχονόμος νύχτα
Τροχονόμος νύχτα -Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Δύο οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, επειδή ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά περιστατικά, τα οποία συνέβησαν χθες, με διαφορά λίγων ωρών, στη Σταυρούπολη και στις Συκιές, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 33 και 38 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, με τον πρώτο εξ αυτών να στερείται επιπλέον άδεια ικανότητας οδήγησης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

