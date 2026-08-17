 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη κυκλώματος για παράνομες διακινήσεις μεταναστών - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη κυκλώματος για παράνομες διακινήσεις μεταναστών

σύλληψη
© EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο μέλη κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών, που κρατούσαν σε διαμέρισμα δύο παράτυπους αλλοδαπούς, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα, χθες ο πρωί αστυνομικοί έπειτα από σήμα που έλαβαν για ληστεία στο κέντρο της πόλης, εντόπισαν τους δύο δράστες, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στο σημείο εκείνο εντοπίσθηκαν δύο αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, οι οποίοι σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κρατούνταν από τους προαναφερόμενους δράστες σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης υπό την απειλή όπλου και τους αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη μεταφορά τους σε άλλο διαμέρισμα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, όπου τους παρέλαβαν οι συλληφθέντες, οι οποίοι ζητούσαν επιπλέον 3.000 ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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