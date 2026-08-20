Επεισοδιακές συλλήψεις διακινητών παράτυπων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη - Καταδιώξεις και σύγκρουση με περιπολικό - iefimerida.gr

Σε καταδιώξεις οδηγών που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας τους διακινητές και τους παράτυπους μετανάστες.



Συγκεκριμένα συνελήφθη ένας 53χρονος, ο οποίος οδηγούσε όχημα τύπου van στην Εγνατία Οδό, μεταφέροντας παράνομα μετανάστες. Ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης που του έγιναν από αστυνομικούς και συνέχισε την πορεία του.

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Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο πριν τα διόδια της Ανάληψης. Κατασχέθηκε το όχημα μεταφοράς, δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του, χρηματικό ποσό και σπρέι πιπεριού.

Σε άλλη περίπτωση, συνελήφθη 20χρονος ο οποίος, κινούμενος με φορτηγό επίσης στην Εγνατία Οδό, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, ταυτόχρονα, επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες.

Στην περιοχή του Δενδροποτάμου, το φορτηγό συγκρούστηκε με αστυνομικό όχημα που είχε προστρέξει στο σημείο για συνδρομή και τελικά ακινητοποιήθηκε.

Διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, ενώ στην κατοχή ενός ατόμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άγνωστη ουσία κρυσταλλικής μορφής που προσομοιάζει με την ναρκωτική ουσία MDMA και αναδιπλούμενο στιλέτο.

Τέλος, συνελήφθη ένας 28χρονος ο οποίος χθες το βράδυ εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό, να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο, μεταφέροντας, παράνομα, αλλοδαπούς, με δύο εξ' αυτών να βρίσκονται στον χώρο αποσκευών. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στον ύψος του κόμβου Σοχού.