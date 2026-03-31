Θεσσαλονίκη: Στραγγαλισμό με λουρί έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 59χρονης - iefimerida.gr

Σε στραγγαλισμό με λουρί αποδίδει ο ιατροδικαστής τον θάνατο της 59χρονης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα είχε δεχθεί μπουνιά στο μάτι, ενώ πήραν δείγματα τόσο από τα χέρια της όσο και από τον λαιμό της για τυχόν DNA, στην προσπάθεια να ταυτοποιηθεί ο δράστης.

Το κινητό του θύματος μεταφέρεται στην Αθήνα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου τα στελέχη της Υπηρεσίας να το ερευνήσουν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν είχε κλείσει κάποιο ραντεβού με τον μετέπειτα δολοφόνο της.

Από την πρώτη στιγμή έχει αναζητηθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αναλύεται.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει τη μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.