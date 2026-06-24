 Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 29χρονη για την επίθεση με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 29χρονη για την επίθεση με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη
Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Από την επίθεση, ο 24χρονος (ημεδαπός) υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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