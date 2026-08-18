ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του Αφγανού που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και διακίνηση ναρκωτικών - iefimerida.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία και οι φωτογραφίες αλλοδαπού ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος κατάγεται από το Αφγανιστάν, κατηγορείται για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα για κατοχή, πώληση και διάθεση, πράξεις που φέρεται ότι τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από ενήλικο, με σκοπό την πρόκληση χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο.

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Για τις παραπάνω πράξεις είχε σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον TARAKI Safiullah, του Amanullah και της Riza, γεννηθέντα το 2003 στο Αφγανιστάν.

Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.

Οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520, της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

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Σημειώνεται ότι διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.