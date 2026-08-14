 Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε παιδί στην πλατεία Ευόσμου -Συνελήφθη 44χρονη - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε παιδί στην πλατεία Ευόσμου -Συνελήφθη 44χρονη

Σκύλος
Σκύλος / Φωτογραφία αρχείου Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Επίθεση δεσποζόμενου σκύλου κατά 9χρονου παιδιού σημειώθηκε την Παρασκευή στην πλατεία του Ευόσμου.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, για την υπόθεση συνελήφθη η 44χρονη κηδεμόνας του ζώου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο σκύλος, τον οποίο συνόδευε με λουρί η 44χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δάγκωσε έναν 9χρονο.

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για τις πρώτες βοήθειες.

Ελεύθερη η 44χρονη

Μετά τη σύλληψή της η 44χρονη, με απόφαση εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Παράλληλα, από τις αρμόδιες αρχές τής επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία διοικητικό πρόστιμο που αφορά στους κανόνες ευζωίας και περιφοράς δεσποζόμενων ζώων.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σκύλος επίθεση Σύλληψη πρόστιμο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ