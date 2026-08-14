Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε παιδί στην πλατεία Ευόσμου -Συνελήφθη 44χρονη - iefimerida.gr

Επίθεση δεσποζόμενου σκύλου κατά 9χρονου παιδιού σημειώθηκε την Παρασκευή στην πλατεία του Ευόσμου.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, για την υπόθεση συνελήφθη η 44χρονη κηδεμόνας του ζώου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο σκύλος, τον οποίο συνόδευε με λουρί η 44χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δάγκωσε έναν 9χρονο.

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για τις πρώτες βοήθειες.

Ελεύθερη η 44χρονη

Μετά τη σύλληψή της η 44χρονη, με απόφαση εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Παράλληλα, από τις αρμόδιες αρχές τής επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία διοικητικό πρόστιμο που αφορά στους κανόνες ευζωίας και περιφοράς δεσποζόμενων ζώων.