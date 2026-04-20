Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί στο κέντρο τα ξημερώματα -«Γάζωσαν» κατάστημα με μεταχειρισμένα ΙΧ - iefimerida.gr

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο εκβιαστών και κακοποιών έπεσε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 190.

Η επίθεση αποκαλύφθηκε το πρωί από τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη εταιρεία, όταν πήγαν να ανοίξουν το κατάστημα. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιχείρηση φέρεται να είναι του ίδιου εργοδότη που έπεσε θύμα εκβιασμού από εκβιαστές και έγινε η αυτόφωρη σύλληψή τους.

«Βροχή» από σφαίρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν τα ξημερώματα, ενώ έχουν καταγραφεί τρύπες από σφαίρες σε αυτοκίνητα. Στο κατάστημα αυτή την ώρα βρίσκονται στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο σημείο έπεσαν βροχή από σφαίρες από ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι και πόσο σχετίζονται με αυτή την ομάδα των εκβιαστών που έχει εξαρθρωθεί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, οι τρεις από αυτούς θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Τετάρτη, ενώ ο ένας είναι έγκλειστος σε φυλακές της Κεντρικής Ελλάδας.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας σκανάρουν την περιοχή, αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή της επίθεσης.

