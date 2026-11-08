«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια» λέει αχυράνθρωπος για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη ανακάλυψαν οι Αρχές, φτάνοντας σταδιακά στις συλλήψεις.

Η ταμειακή του νυχτερινού κέντρου συνέχιζε να χτυπά, όμως όταν ερχόταν η ώρα να πληρωθούν οι φόροι, η εταιρεία που είχε κάνει τις εισπράξεις έδινε τη θέση της στην επόμενη.

Η παλιά εταιρεία κρατούσε τα χρέη, η καινούρια έκοβε τις αποδείξεις και κάθε φορά υπέγραφε άλλος.

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Αυτό ήταν το κόλπο που ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ, με τη «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία να ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια. Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται 917 εταιρείες (οι 860 με ληξιπρόθεσμα χρέη) 1.283 κατηγορούμενοι, 80 «μπροστινοί» και 12 νεκροί «αχυράνθρωποι».

Ογδόντα αχυράνθρωποι εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές, με ορισμένους να συμμετέχουν σε περισσότερες από δέκα εταιρείες, παρά το ότι οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη χαρακτηρίσει τα ΑΦΜ τους προβληματικά.

Οι πιέσεις στους «αχυρανθρώπους» - Εκμεταλλεύονταν την ανάγκη τους

Στα πλοκάμια του κυκλώματος, ήταν άνθρωποι σε ανάγκη. Τους προσέγγιζαν και έξω από νοσοκομεία, τάζοντας τους ένα χαρτζιλίκι, όμως στην πραγματικότητα τους φόρτωναν χρέη.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, στην δικογραφία, ενός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο, με ακρωτηριασμένο μέλος που έχει υποστεί και εγκεφαλικό, που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες.

Διάλογος κυκλώματος:﻿

Δικηγόρος: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον.

Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ»

Στις Αρχές εργαζόμενος μιλά για την πίεση που δεχόταν από τα αρχηγικά μέλη ώστε να στρατολογηθεί.

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια, ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο. Όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€», είπε.

Για μια έγκυο κάνει λόγο η δικηγόρος της, που έμπλεξε στο κύκλωμα στον 8ο μήνα της κύησης καθώς ήταν άνεργη.

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Όσο οι ιδιοκτήτες δήλωναν στην εφορία άλλα πόστα για να περνούν κάτω από το ραντάρ, πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη 30 εκατομμυρίων εμφανιζόταν επίσημα σαν part time εργαζόμενος ως λαντζέρης με 435,50 ευρώ το μήνα και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ μηνιαίως.

Άλλο πρόσωπο εμφανιζόταν σε 32 εταιρείες. Χρωστά 18,4 εκατ. ευρώ και είναι δηλωμένος στην ΕΡΓΑΝΗ ως ταμίας με μισθό 755,68 ευρώ.

Στο στόχαστρο των Αρχών και κάποιοι που διαφεύγουν της σύλληψης, αφού άγνωστο πώς, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.