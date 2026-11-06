Ψηφιδωτά έργα τέχνης με 45.000 πλαστικά καπάκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Περισσότερα από 45.000 καπάκια έγιναν πλακίδια ψηφιδωτών συνθέσεων σε μια δράση επανάχρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί, στον πεζόδρομο της Γεωργίου Σταύρου, από το Greek Eco Project.

Τα περίπου 1000 πλαστικά ψηφιδωτά πλακίδια δημιουργήθηκαν μέσα από τα εργαστήρια του Κέντρου Επανάχρησης και Κυκλικής Οικονομίας, που υλοποιεί η περιβαλλοντική οργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης.

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Δεύτερη ζωή για τα πλαστικά καπάκια

«Στόχος μας είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου συμμετοχικού ψηφιδωτού έργου στην Ελλάδα από επαναχρησιμοποιημένο πλαστικό, μέσα από τη συνεργασία μαθητών, πολιτών, εθελοντών και φορέων της πόλης.

Το έργο θα αποτελείται από επιμέρους θεματικές ψηφιδωτές συνθέσεις, όπως η υδρόγειος σφαίρα και διάφορα φρούτα, που θα αναδεικνύουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των απορριμμάτων (zero waste) και τη βιωσιμότητα των τροφίμων (food sustainability). Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα επιμέρους ψηφιδωτά έργα θα δοθούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία και σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» ανέφερε η πρόεδρος του Greek Eco Project, Αυγή Μεταξά.

Περισσότερα από 45.000 καπάκια έγιναν πλακίδια ψηφιδωτών συνθέσεων σε μια δράση επανάχρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί, στον πεζόδρομο της Γεωργίου Σταύρου, από το Greek Eco Project

Το έργο αποτελείται από επιμέρους θεματικές ψηφιδωτές συνθέσεις, όπως η υδρόγειος σφαίρα και διάφορα φρούτα, που θα αναδεικνύουν την προστασία του περιβάλλοντος

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Σήμερα δημιουργήθηκαν ψηφιδωτά με φρούτα- μήλο, αχλάδι, φράουλα, κεράσι και σταφύλι, ενώ αύριο που συνεχίζεται η δράση θα δημιουργηθεί μια υδρόγειος σφαίρα.

Σήμερα δημιουργήθηκαν ψηφιδωτά με φρούτα- μήλο, αχλάδι, φράουλα, κεράσι και σταφύλι

Σύμφωνα με την κ .Μεταξά, τα πλαστικά καπάκια συλλέχθηκαν από διάφορες δράσεις καθαρισμού και από μαθητές σχολείων, στη συνέχεια διαχωρίστηκαν ανά χρώμα και θρυμματίστηκαν για να γίνουν ψηφίδες.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FEED YOUR FUTURE, συντονίζεται και προωθείται από: Δήμο Μιλάνου, IED Ευρωπαικό Ινστιτούτο Σχεδιασμού, Rede DLBC Lisboa, AMB, Gemeenthe Almere, BJCEM Διεθνές Δίκτυο Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου,Xarkis, ActionAid, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποτελεί συνέχεια συμμετοχικών εργαστηρίων συνδημιουργίας με την τοπική κοινότητα.

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*Φωτογραφίες Αχιλλέας Χήρας/ΑΠΕ/ΜΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ