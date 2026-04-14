Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 42χρονος για τη δολοφονία 64χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα - iefimerida.gr

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 42χρονος για τη δολοφονία 64χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Αστυνομικοί με μηχανές / EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα, στη Θεσσαλονίκη.

Απολογούμενος ενώπιον της 3η τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι τέλεσε το έγκλημα, αναιρώντας την προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε πως σκότωσε τον 64χρονο, πατέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Ο 42χρονος κατέθεσε ότι είναι άστεγος και ότι δεν γνώριζε το θύμα.

Ισχυρίστηκε, δε, ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ, διά του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και υπό αυτές τις συνθήκες πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί του Μ. Σαββάτου.

Ο 42χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θύματος με τσιμεντόλιθο, ενώ, στη συνέχεια, μετέφερε με παλετοφόρο όχημα τη σορό και την εγκατέλειψε κάτω από γεφυράκι, κοντά στο ρέμα στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

