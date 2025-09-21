Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα με την δολοφονία 59χρονης από τον αδελφό της -Στον εισαγγελέα ο δράστης - iefimerida.gr

Σε κατάσταση σοκ είναι οι κάτοικοι στην περιοχή του Χαριλάου της Θεσσαλονίκης από το αποτρόπαιο έγκλημα ενός 50χρονου, ο οποίος σκότωσε την ετεροθαλή αδελφή του.

Η 59χρονη γυναίκα το πρωί είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν από τις 9 Σεπτεμβρίου με εγκεφαλικό.

Ο ετεροθαλής αδελφός της φέρεται να πήγε να την πάρει από το νοσοκομείο και στο σπίτι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, την δολοφόνησε, πνίγοντάς την -όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία- με μία σακούλα, την οποία τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.

Σύμφωνα με τον δράστη, υπήρξε ένας διαπληκτισμός κατά τον οποίο την σκότωσε, ωστόσο δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στις αρχές.

Οι γείτονες αναφέρουν ότι δεν άκουσαν φωνές παρά μόνο μία κραυγή, πιθανότατα της άτυχης γυναίκας.

Ο δράστης μετά το αποτρόπαιο έγκλημά του πήρε ο ίδιος την αστυνομία ομολογώντας το έγκλημα. Οταν έφτασαν στο σημείο άνδρες της ΔΙΑΣ, αντίκρισαν τη γυναίκα τυλιγμένη με μία σακούλα στο κεφάλι.

Αίσθηση προκαλεί ωστόσο και το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει σημειώματα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση, όπως είπαν μάρτυρες.

Ο 50χρονος θα περάσει σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Οταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί έκανε το έγκλημα, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις καθώς φέρεται να ζήτησε τον δικηγόρο του.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ετεροθαλή αδέλφια καθώς είχαν διαφορετική μητέρα. Το σπίτι που έγινε το έγκλημα είναι του θύματος.

Ο συλληφθείς, που μένει στον στη Θερμή, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Από τον έλεγχο που έγινε δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει τον λόγο που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη του και ζήτησε δικηγόρο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

