Έγκλημα μίσους στη Θεσσαλονίκη: Πολτοποίησαν το κεφάλι του 64χρονου που βρέθηκε στο ρέμα με τις καλαμιές - iefimerida.gr

Έγκλημα μίσους χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Βορείου Ελλάδος τη δολοφονία ενός 64χρονου άνδρα ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα σήμερα μέσα σε ρέμα.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του iefimerida.gr ο δράστης, η δράστιδα ή οι δράστες πολτοποίησαν το κεφάλι του 64χρονου άνδρα μέσα στο σπίτι του που βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το ρέμα με τις καλαμιές στη Νέα Ευκαρπία όπου βρέθηκε. Στόχος ξεκάθαρα ήταν η απόκρυψη της σορού, τονίζουν οι αστυνομικοί οι οποίοι εκτιμούν πως ο 64χρονος άνδρας χτυπήθηκε με μανία στο κεφάλι απανωτές φορές. Τόσο στην κουπαστή του κρεβατιού του, όσο και σε άλλα σημεία του σπιτιού του, ακόμη και με κοτρόνα.

Ξημερώματα Μεγάλου Σαββάτου η δολοφονία

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν από την αυτοψία που διενήργησε επιτόπου η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση πως ο θάνατος του άτυχου άνδρα επήλθε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, τα ξημερώματα. Επιπλέον εντοπίστηκαν διάσπαρτα εγκεφαλικά υγρά αλλά και κομμάτια κρανίου σε διάφορα σημεία από το σπίτι μέχρι το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η σορός του 64χρονου, στο ρέμα, ανάμεσα σε καλαμιές.

Ως προς τα κίνητρα της στυγερής δολοφονίας, αυτά παραμένουν άγνωστα με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών σπιτιών και καταστημάτων σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τυχόν ύποπτες κινήσεις. Μάλιστα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από την ιατροδικαστή Θεσσαλονίκης για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ή των ανθρώπων που κρύβονται πίσω από την δολοφονία, που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην άμεση εξιχνίαση της εγκληματικής ενέργειας. Η νεκροτομή της σορού αναμένεται να γίνει στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Τρίτη.

