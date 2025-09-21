Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 50χρονο αδελφοκτόνο -«Γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο και θόλωσα» - iefimerida.gr

Προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος άνδρας που ομολόγησε την δολοφονία της 59χρονης αδερφής του, μέσα στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του και ο καθ' ομολογίαν δράστης παραμένει κρατούμενος.

Ο 50χρονος φέρεται να είπε στις αρχές ότι, τώρα άρχισε να συνειδητοποιεί τι έγινε, δηλώνοντας «συγκλονισμένος».

Όπως φέρεται να υποστήριξε, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχό του.

«Την έφερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα», φέρεται να είπε ο 50χρονος στους αστυνομικούς τους οποίους ο ίδιος κάλεσε μετά τον φόνο και αφού είχε ενημερώσει την σύζυγό του για το έγκλημα.

Τα ερωτήματα του φονικού παραμένουν απανάντητα και προκαλεί εντύπωση το ότι ο 50χρονος είχε είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση, πριν την σκοτώσει.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποίησε μία σακούλα για να την πνίξει και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, ομολογώντας το έγκλημά του.

Η μαρτυρία φίλης: «Μιλούσε με καλά λόγια για τον αδελφό της η 59χρονη»

Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει, εν τω μεταξύ, στενή φίλη της 59χρονης γυναίκας, αλλά και του ίδιου του δράστη, η οποίος δολοφόνησε την αδερφή του στη Θεσσαλονίκη.

«Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο-τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες, διατηρώντας συχνή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών ζωντανών μεταδόσεων.



«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», είπε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», συμπλήρωσε.

