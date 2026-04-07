Θεσσαλονίκη: Επιστρέφονται πινακίδες, διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας λόγω Πάσχα -Η απαραίτητη προϋπόθεση - iefimerida.gr

Το Πάσχα πλησιάζει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε επιστροφές διπλωμάτων, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.

Σε επιστροφή των αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που έχουν αφαιρεθεί από τη διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσσαλονίκη: Οι εξαιρέσεις και η απαραίτητη προϋπόθεση

Της απόφασης αυτής εξαιρούνται οι παραβάσεις που αφορούν σε στάθμευση, η οποία παρεμποδίζει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ΑμεΑ, καθώς και στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία όπως και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

Για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών ικανότητας οδήγησης θα τηρηθεί η διαδικασία καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από τη M. Τρίτη, 7 Απριλίου έως τη M. Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρες 08:00-20:00.