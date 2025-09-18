Θεσσαλονίκη: Πεζοδρομείται την Κυριακή το απόγευμα η Λεωφ. Νίκης - iefimerida.gr

Πεζοδρομείται την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, από το ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου έως την πλατεία του Λευκού Πύργου η Λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονικη.

Η πεζοδρόμηση της παραλιακής στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προσβλέποντας στην εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ