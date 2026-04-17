Θεσσαλονίκη: Πετούσαν σκραπ, συσκευές και απορρίμματα σε δημοτικό χώρο -Δικογραφία για δύο άτομα - iefimerida.gr

Παράνομη εναπόθεση σκραπ μετάλλων σε δημόσιο χώρο και ψευδή υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης, για αλλοδαπό, αποκάλυψαν αστυνομικοί στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εντόπισαν χθες το μεσημέρι 34χρονο αλλοδαπό να απορρίπτει σκραπ μετάλλων και αστικά απορρίμματα σε δημοτικό χώρο, χρησιμοποιώντας τρίκυκλο όχημα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι και το προηγούμενο απόγευμα είχαν απορριφθεί στο ίδιο σημείο παλιές ηλεκτρικές συσκευές και επιπλέον ποσότητες σκραπ, χωρίς άδεια και κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης της περιοχής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκε και η διαδικασία νομιμοποίησης της παραμονής του στη χώρα, καθώς 40χρονη Ελληνίδα φέρεται να κατέθεσε ψευδή υπεύθυνη δήλωση απασχόλησής του ως εργάτη γης. Ο 34χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, φαίνεται επίσης να έκανε χρήση ΑΦΜ τρίτου προσώπου, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Ο 34χρονος που, σύμφωνα με την Αστυνομία, δραστηριοποιείται τα τρία τελευταία χρόνια στη συλλογή σκραπ και παλιών συσκευών για το βιοπορισμό του και δεν απασχολείται ως εργάτης γης, συνελήφθη, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της 40χρονης, η οποία περιλαμβάνει αδικήματα εκτός αυτόφωρης διαδικασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ