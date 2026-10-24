Θεσσαλονίκη: Τεράστιες ουρές για μία ξενάγηση στην επιβλητική φρεγάτα Κίμων -Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το λιμάνι - iefimerida.gr

Μεγάλες ουρές σημειώνονται από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονικη για μία ξενάγηση στην επιβλητική φρεγάτα Κίμων που έχει καταπλεύσει στο λιμάνι με αφορμή τον εορτασμό της 28ης.

Επισκέψιμη από σήμερα η φρεγάτα Κίμων

Η ιστορική φρεγάτα είναι επισκέψιμη από σήμερα Σάββατο έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Από νωρίς σήμερα το πρωί σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στο λιμάνι της Θεσσαλονικης από πολίτες που επιθυμούν να ξεναγηθούν από τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού στο εσωτερικό της υπερσύγχρονης φρεγάτας.

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Οι ώρες επισκεπτηρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00 – 18:00 (για το κοινό)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00 – 17:00 (για το κοινό)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου:

10:00 – 12:00 (αποκλειστικά για σχολεία)

12:00 – 17:00 (για το κοινό)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου:

10:00 – 12:00 (αποκλειστικά για σχολεία)

12:00 – 17:00 (για το κοινό)

Δείτε το βίντεο του thestival

Δείτε φωτογραφίες από τη Θεσσαλονικη

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φωτογραφιες INTIME NEWS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ