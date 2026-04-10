Θεσσαλονίκη: Ομαλά διεξάγεται η έξοδος -Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα ΚΤΕΛ για Άγιο Όρος - iefimerida.gr

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στα ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος κόσμου εγκαταλείπει την πόλη. Mε πληρότητα 100% αναχωρούν τα περισσότερα λεωφορεία.

100% πληρότητα έχουν κυρίως τα λεωφορεία που έχουν τελικό προορισμό την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αφού είναι αρκετοί οι πιστοί που θα μπουν στην Αθωνική Πολιτεία για να προσκυνήσουν στο Άγιον Όρος.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν, παρά την αυξημένη τιμή της βενζίνης, να φύγουν με τα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής, δεν παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία.

