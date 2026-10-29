Θεσσαλονίκη: 41χρονος από το Πακιστάν κατήγγειλε τον βιασμό του από έξι ομοεθνείς του -Τράβηξαν βίντεο και τον πέταξαν στη θάλασσα - iefimerida.gr

Θύμα βιασμού από έξι ομοεθνείς του κατήγγειλε ότι έπεσε στη Θεσσαλονίκη ένας 41χρονος από το Πακιστάν, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ο βιασμός βιντεοσκοπήθηκε και στη συνέχεια τον πέταξαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το thestival.gr o 41χρονος κατήγγειλε πως έπεσε θύμα βιασμού σε εξωτερικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίων Πάντων τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, όταν οι έξι ομοεθνείς του, χρησιμοποιώντας βία, προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του.

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Με βάση την ίδια καταγγελία ένας από τους έξι βιντεοσκοπούσε τις αποτρόπαιες πράξεις ενώ ένας άλλος τον τραυμάτισε στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια, αφού τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο 41χρονος, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Δύο συλλήψεις

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, συνέλαβαν χθες το πρωί δύο άτομα ηλικίας 40 και 34 ετών, οι οποίοι φέρονται να είναι δύο από τους έξι δράστες του βιασμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη σχετική δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.