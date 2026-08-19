Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μετά από καταδίωξη για μεταφορά 6 μεταναστών - Οι δύο ήταν κρυμμένοι στο πορτ μπαγκάζ - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 30χρονου για παράνομη μεταφορά μεταναστών προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα κοντά στα διόδια Ανάληψης στην Εγνατία Οδό αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει ωστόσο ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει πραγματοποιώντας ελιγμούς.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον 30χρονο οδηγό. Ωστόσο έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν έξι μετανάστες δύο εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

Δεν είχε άδεια οδήγησης

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος δεν είχε άδεια οδήγησης ενώ οι πινακίδες του οχήματος αντιστοιχούν σε άλλο και είχε δηλωθεί κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία από την έρευνα, προέκυψε ότι οι μετανάστες μπήκαν παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, καταβάλλοντας 500 δολάρια ο καθένας σε κύκλωμα.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.