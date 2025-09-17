Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με φορτηγό -Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα - iefimerida.gr

Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.



Ο 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το thestival, το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.