Θεσσαλονίκη: Νεκρή 80χρονη στη Χαλάστρα -Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της - iefimerida.gr

Τις συνθήκες θανάτου μιας 80χρονης γυναίκας στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό της νεκρής μέσα στο σπίτι της, με τραύματα στο κεφάλι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος σύμφωνα με το voria.gr, πάσχει από άνοια και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι έφερε και ο ίδιος τραύματα.

Η κόρη εντόπισε τους ηλικιωμένους

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το ΕΚΑΒ ειδοποίησε την αστυνομία για την κατάσταση που επικρατούσε στην κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη τους ήταν εκείνη που τους εντόπισε και ειδοποίησε για βοήθεια.

Το χρονικό

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν την 80χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, με τραύματα στο κεφάλι. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο παραβίασης της κατοικίας.