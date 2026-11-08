Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου - iefimerida.gr

Τη ζωή της έχασε μία 29χρονη το μεσημέρι της Κυριακής (8/11) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30, στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Δελφών.

Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η νεαρή έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος πέμπτου ορόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε την 29χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το σενάριο που «απέκλεισαν» οι Αρχές

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Σύμφωνα με το thestival, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.