 Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στην Επανομή, στη θάλασσα - Σε βάθος 28 μέτρων - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στην Επανομή, στη θάλασσα - Σε βάθος 28 μέτρων

Σκάφος του λιμενικού
Σκάφος του λιμενικού / Φωτογραφία αρχείου INTIME: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί της Δευτέρας, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό νάρκης, στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής.

Η νάρκη εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επανελέγχου στα πλαίσια του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε βάθος 28 μέτρων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

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