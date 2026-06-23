Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στην Επανομή, στη θάλασσα - Σε βάθος 28 μέτρων - iefimerida.gr

Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.
Το πρωί της Δευτέρας, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό νάρκης, στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής.
Η νάρκη εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επανελέγχου στα πλαίσια του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε βάθος 28 μέτρων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.
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