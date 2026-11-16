Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ΙΧ -Συνελήφθη από τις αρχές

Τροχαίο ατύχημα με μεθυσμένο ο οδηγό που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:30 το πρωί της Κυριακής στην οδό Κομνηνών, στη Σίνδο. Το ΙΧ που οδηγούσε ο 42χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Συνελήφθη ο μεθυσμένος οδηγός

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος όταν έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε αλκοτέστ στον 42χρονο και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του 42χρονου οδηγού.