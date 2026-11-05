Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 1 εκατ. ευρώ από κατασκευαστική εταιρία -Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης - iefimerida.gr

Ληστεία με λεία 1 εκατομμυρίου ευρώ, σημειώθηκε σε κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες μπήκαν με κλειδί, καθώς δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης.
Η ληστεία έγινε το βράδυ της Τετάρτης σε τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων.
Πήραν το χρηματοκιβώτιο - Δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα
Οι δράστες μπήκαν στην εταιρεία και πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα.
Μέσα σε αυτό βρισκόταν σύμφνωα με τη δημόσια τηλεόραση 1 εκατομμύριο ευρώ, μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ και άλλα έγγραφα της εταιρείας.
Οι αρχές αναζητούν τους δράστες.
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