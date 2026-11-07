Κύκλωμα με 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 «αχυρανθρώπους» - Πώς στρατολογούσαν ακόμη και έξω από νοσοκομεία, η ζημία των 203 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο - iefimerida.gr

Ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τους «αχυρανθρώπους», μέσω του οποίου φέρεται να δημιουργήθηκαν οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη (9-11/11), ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

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Η έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ αποκάλυψε, σύμφωνα με τη δικογραφίας, εκτεταμένο δίκτυο εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο επίκεντρό του φέρονται να βρίσκονταν 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία δραστηριότητας, κυρίως σε εστίαση και νυχτερινή διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Μύκονο και άλλες περιοχές.

Ως επικεφαλής φέρονται να εμφανίζονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες μπαρ και νυχτερινών κέντρων.

Στρατολογούσαν βαριά ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος βασιζόταν, μεταξύ άλλων, στη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να ανέρχονταν σε περίπου 1.300.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν υποψήφιους διαχειριστές. Συγκεκριμένα, φέρονται να προσέγγιζαν άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τα άτομα αυτά, τα οποία βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, πείθονταν έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής να αναλάβουν τυπικά τον ρόλο του διαχειριστή σε εταιρείες. Οι αμοιβές φέρονται να κυμαίνονταν από 200-700 ευρώ το μήνα, ενώ οι ίδιοι δεν είχαν καμία ουσιαστική εμπλοκή στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα πρόσωπα ως «βιτρίνες», προκειμένου να αποκρύπτει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες, σύμφωνα με τη δικογραφία, λειτουργούσαν ουσιαστικά ως οχήματα δημιουργίας μεγάλων οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες δεν επρόκειτο να αποπληρωθούν.

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Γνωστός ηθοποιός «αχυράνθρωπος» - Η μηνιαία αμοιβή

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είχε εργαστεί επί σειρά ετών και ως μοντέλο, με έντονη παρουσία στον χώρο της ελληνικής showbiz.

Σύμφωνα με το Mega, ο ηθοποιός φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» σε εταιρείες του κυκλώματος.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να τον προσέγγισαν γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντάς του από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι εμφανιζόταν ως αχυράνθρωπος σε εταιρείες.

Ο ρόλος των λογιστών και οι πλαστές εξουσιοδοτήσεις

Κομβική θέση στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μια 27χρονη άνεργη γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος» σε δύο επιχειρήσεις.

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Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος, με βάση τα στοιχεία που εξετάζονται, φέρεται να εξέδιδε πλαστές εξουσιοδοτήσεις.

Τα έγγραφα χρησιμοποιούνταν για λειτουργία καταστημάτων και διεκπεραίωση διαδικασιών ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και φορέων όπως η ΔΕΗ, οι υγειονομικές αρχές και η Πυροσβεστική.

Πολυτελής ζωή και ευρήματα στις κατοικίες

Οι επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση εμφανίζονταν να διάγουν πολυτελή βίο, με ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και με φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Από το συνολικό ποσό των οφειλών, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ άλλα 135 εκατ. ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.