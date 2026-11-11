Θεσσαλονίκη: Κλείνουν σήμερα το βράδυ τμήματα του Περιφερειακού -Τι να προσέξουν οι οδηγοί - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε, Τετάρτη (11/11), στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο Κ6 (Μετεώρων).

Aπό τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης έως τις 05:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/11), θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον δυτικό κλάδο της Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του κόμβου Μετεώρων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που κινούνται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά μέσω των λεωφόρων Παπανικολάου και Παπανδρέου.

Παράλληλα, σήμερα (11/11), από τις 23:30 έως και τις 05:30 της επόμενης θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Σταγειρίτη, στην περιοχή της κάτω διάβασης του Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα).

Συγκεκριμένα, θα απαγορευθεί η είσοδος και η έξοδος προς και από το ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού στην κατεύθυνση προς Καβάλα/ Κατερίνη.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, να ακολουθούν την προσωρινή πληροφοριακή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας.