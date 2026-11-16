Θεσσαλονίκη: Κλείνουν αύριο από τις 16:00 έξι σταθμοί του Μετρό λόγω Πολυτεχνείου

Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά αύριο 17 Νοεμβρίου, από τις 16.00, η THEMA κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της εταιρείας, από τις 16:00 θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».



Η απόφαση αφορά τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Για την επαναλειτουργία των σταθμών, η THEMA αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερωθεί το επιβατικό κοινό.



ΑΠΕ-ΜΠΕ