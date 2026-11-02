Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στην Τούμπα για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του - iefimerida.gr

Συγκέντρωση με σκοπό την αποτροπή έξωσης ηλικιωμένου ζευγαριού πραγματοποιείται στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.



Πρόκειται για έναν ζευγάρι 77 και 75 ετών που είναι πολιτικοί πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία. Σύμφωνα με το thestival, ο 77χρονος συνταξιούχος (Λ. Π.) είναι καρκινοπαθής υπό θεραπεία, πάσχει από άνοια και έχει υποστεί πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο.

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«Τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν» λέει ο γιος του ζευγαριού

«Είναι ένα σπίτι το οποίο η τράπεζα κατέσχεσε επειδή ο πατέρας μπήκε εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο του γιου του, το σπίτι του οποίου επίσης κατασχέθηκε. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση που να μας λέει ότι μπορούμε να μείνουμε, όχι να έρχονται και να μας ανακοινώνουν ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να φύγουμε, χωρίς να μας δίνουν χρόνο ούτε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Εμείς τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν», δήλωσε μεταξύ άλλων σε δημοσιογράφους ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, το ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών. «Το fund, στο πλαίσιο της διεκδίκησης ενός και μόνο δανείου, στρέφεται κατά δύο κατοικιών: τόσο του σπιτιού των γονιών όσο και εκείνου των παιδιών τους, καθώς ο πατέρας είχε υπάρξει εγγυητής στο δάνειό τους. Με την αποτίμηση των ακινήτων σε χαμηλότερη αξία, επιδιώκει να βάλει στο χέρι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας» αναφέρει σε ανάρτηση.