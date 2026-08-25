Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της ότι τη βίασε και την εγκλώβισε σε διαμέρισμα - iefimerida.gr

Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 44χρονος συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου οδηγείται στον εισαγγελέα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της 35χρονης από τη Γεωργία, σύμφωνα με την οποία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο στο διαμέρισμα.

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Η καταγγελία της 35χρονης

Όπως ανέφερε, ο άντρας την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να της απαγόρευσε να φύγει από το διαμέρισμα.

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα κατάφερε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε στην καταγγελία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

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Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.