Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ με τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη -Εμβόλισαν όχημα της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα λάστιχα - iefimerida.gr

Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 19 και 23 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τόσο των συλληφθέντων όσο και ενός 31χρονου συνεργού τους που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απείθειας, επικίνδυνης οδήγησης, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της κινηματογραφικής καταδίωξης

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της, όλα έγιναν το απόγευμα της Τρίτης στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στη διασταύρωση Βρασνών, όταν ΙΧ που επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες και ο συνεργός του παραβίασε κόκκινο φανάρι και δε συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος

Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, εγκλωβίστηκε σε δημοτική οδό εντός του οικισμού της Ασπροβάλτας, όπου και πραγματοποίησε αναστροφή με σκοπό τη διαφυγή, εμβολίζοντας υπηρεσιακό όχημα.

Στο περιπολικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, με τους αστυνομικούς που ήταν εντός του οχήματος να βγαίνουν από αυτό και να πυροβολούν τα λάστιχα του ΙΧ που τους εμβόλισε.

Βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία στο εσωτερικό του οχήματος

Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν και θα υποβληθεί αντίστοιχα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.