Μυστήριο με την καταδίωξη δύο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη -Συνελήφθη 37χρονος με κλεμμένο ΙΧ - iefimerida.gr

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση με την καταδίωξη δύο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία κατέληξαν έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Τα ερωτήματα προκύπτουν και από την εμφάνιση δύο ατόμων με μηχανή που έσπασαν τα τζάμια ενός από τα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα μαύρο και ένα λευκό ΙΧ ενεπλάκησαν σε καταδίωξη, με τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε το επεισόδιο να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάποια στιγμή το μαύρο αυτοκίνητο επιχείρησε να εμβολίσει το λευκό, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δεύτερου οχήματος να χάσει τον έλεγχο και να καταλήξει πάνω στο πεζοδρόμιο.

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν πεζοί στο σημείο και έτσι αποφεύχθηκε ο τραυματισμός κάποιου πολίτη.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο μετά, στο σημείο όπου είχαν ακινητοποιηθεί τα δύο αυτοκίνητα έφτασε μία μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία φορούσαν κράνη.

Οι δύο αναβάτες πλησίασαν το λευκό αυτοκίνητο και έσπασαν τα τζάμια του οχήματος, φωνάζοντας στον οδηγό.

Αμέσως μετά αποχώρησαν από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση, μαζί με το μαύρο αυτοκίνητο.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι το λευκό ΙΧ ήταν κλεμμένο. Ως αποτέλεσμα, ο 37χρονος οδηγός του συνελήφθη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την καταδίωξη

Οι αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της καταδίωξης, αλλά και ποια ήταν η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν είχε προηγηθεί κάποια διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών ή άλλο περιστατικό που πυροδότησε την καταδίωξη και την ένταση.

Ο 37χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη καθώς το όχημα που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το επεισόδιο.