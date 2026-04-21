Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του - iefimerida.gr

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του

Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών, με τριετή αναστολή, για φράση με σεξουαλικό υπονοούμενο που απηύθυνε σε μαθήτριά του, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τον έκρινε ένοχο -και σε δεύτερο βαθμό- για κατάχρηση ανηλίκου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τον Μάιο του 2021 σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου φοιτούσε η 17 ετών, τότε, μαθήτρια λυκείου. Η επίδικη φράση ειπώθηκε ως απάντηση σε προβληματισμό που διατύπωσε η μαθήτρια και αφορούσε το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που είχε προηγηθεί. Η ίδια, όπως κατήγγειλε, θεώρησε την απάντηση προσβλητική και με σεξουαλικό υπαινιγμό.

«Είμαι 30 χρόνια εκπαιδευτικός και δεν έδωσα ποτέ κανένα δικαίωμα» είπε στην απολογία του ο καθηγητής, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία. Απολογήθηκε, δε, πως το συμβάν έγινε στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πριν αποχωρήσουν οι μαθητές και ενώπιόν τους, κάτι που ήρθε σε αντίθεση με όσα ανέφερε η 22χρονη -σήμερα - καταγγέλλουσα.

Ζητώντας την καταδίκη του κατηγορουμένου, ο εισαγγελέας, σχολιάζοντας την επίδικη φράση, μίλησε για «σεξουαλικό υπονοούμενο», ενώ διαπίστωσε αντιφάσεις σε όσα ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, εν αντιθέσει με την «αξιόπιστη, σταθερή και χωρίς αντιφάσεις» κατάθεση της καταγγέλλουσας.

