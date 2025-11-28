Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 23χρονος για άγριο ξυλοδαρμό πρώην συντρόφου του -Την χτυπούσε με κλωτσιές - iefimerida.gr

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με ανασταλτικό χαρακτήρα, επέβαλε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης σε 23χρονο που ξυλοκόπησε βάναυσα την πρώην σύντροφό του καταμεσής του δρόμου.

Όπως έγινε γνωστό, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε την παραπάνω ποινή στον νεαρό, που έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, παρά την αγριότητα που επέδειξε. Ο 23χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου, να την φτύνει και να την κλωτσά με μανία στα γεννητικά όργανα.

Το σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα την 28χρονη γυναίκα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην «καρδιά» του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα ενώπιον του δικαστηρίου, είχε χωρίσει πρόσφατα με τον κατηγορούμενο και τον συνάντησε τυχαία σε κλαμπ της πόλης. Αμφότεροι είχαν πάει εκεί με διαφορετική παρέα. Όπως είπε υπήρξε μια σκηνή ζηλοτυπίας από τον κατηγορούμενο κι αποφάσισε να αποχωρήσει από το μαγαζί.

Λίγες ώρες αργότερα, συναντήθηκαν εκ νέου έξω από άλλο μαγαζί και τότε άρχισε το μαρτύριο. Αρχικά, όπως είπε την έπιασε από τον λαιμό και την πέταξε πάνω σε καρέκλες, ενώ στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί εκείνος την πήρε στο κατόπι και την ξυλοκόπησε εκ νέου. Σύμφωνα πάντα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο το θύμα, την χτυπούσε στο πρόσωπο, στο σώμα, στα γεννητικά όργανα και την έφτυνε.