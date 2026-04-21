Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης - iefimerida.gr

Θετικά είναι τα νέα από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς.

Στο σημείο, που εντοπίζεται στη Νεοχωρούδα του δήμου Ωραιοκάστρου, επιχειρούν 15 πυροσβέστες, ενώ μηχανήματα έργου ΟΤΑ συνδράμουν στην κατάσβεση ρίχνοντας χώμα.

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης / Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι για την πυρκαγιά ήχησε μήνυμα του 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που είχαν καλύψει την περιοχή.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, είχε τονίσει το μεσημέρι ότι η καύση ανακυκλωμένων υλικών μπορεί να δημιουργήσει τοξικές ενώσεις και άρα οι κάτοικοι των γύρω περιοχών έπρεπε να προστατευθούν.