Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις σε 16 κατηγορούμενους - Ο κομβικός ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου στο κύκλωμα φοροδιαφυγής - iefimerida.gr

Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο 16 από τους 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται στα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, αξιοποιώντας «αχυρανθρώπους» για τη λειτουργία επιχειρήσεων και την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και δραστηριότητάς τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 16 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και της συνέργειας σε αυτήν.

Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται η πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με όφελος και ζημία που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, αλλά και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν οι συλληφθέντες. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελεύθεροι οι δύο από τους 18 συλληφθέντες

Από την άλλη, διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση των άλλων δύο συλληφθέντων, για τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Παράλληλα, κινήθηκε διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν στην κατοχή τους ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.

Το επόμενο βήμα της δικαστικής διαδικασίας αφορά τους 16 κατηγορουμένους που διώκονται για κακουργήματα.

Αυτοί, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ρόλος-κλειδί τριών λογιστών και ενός δικηγόρου στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Κλειδί στην υπόθεση φέρεται να ήταν η συμμετοχή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, είχαν αναλάβει την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρετα να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση πράξεων κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από δήμους, Πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.



Όπως αποκάλυψε η έρευνα, τα 4.200 ΑΦΜ συνδέονταν με πάνω από 700 διαφορετικές διευθύνσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας, με κοινό χαρακτηριστικό να είναι ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

