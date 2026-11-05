Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ, η οποία πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 17:00 της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ οδήγησε τους εμπλεκόμενους σε συμπλοκή, καθώς πιάστηκαν στα χέρια.