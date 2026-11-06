 Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε σε ρέμα -Ανασύρθηκε από την πυροσβεστική με ελαφρά τραύματα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε σε ρέμα -Ανασύρθηκε από την πυροσβεστική με ελαφρά τραύματα

Όχημα της πυροσβεστικής
Πυροσβεστική / Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ελαφρά τραυματισμένος ανασύρθηκε μετά από πτώση σε ρέμα το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, ένας ηλικιωμένος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική χθες στις 10 το βράδυ ελήφθη ειδοποίηση για εγκλωβισμένο ηλικιωμένο σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο και να ανασύρουν τον ηλικιωμένο με χρήση φορείου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο.

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