Θεσσαλονίκη: Η διαδρομή του ιστορικού ΦΙΞ και η μεταμόρφωση των 206 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Νέα σελίδα ανοίγει για το ιστορικό εργοστάσιο ΦΙΞ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, καθώς βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη η κατασκευή της μεγάλης ανάπτυξης της DIMAND.

Με τη ΜΕΤΚΑ να έχει αναλάβει τις εργασίες, το βιομηχανικό συγκρότημα προετοιμάζεται να επιστρέψει στην καθημερινότητα της πόλης, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την παύση λειτουργίας της ζυθοποιίας.

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Η ανάπτυξη έχει εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία 205,8 εκατ. ευρώ και καλύπτει έκταση περίπου 25 στρεμμάτων. Στους χώρους όπου άλλοτε λειτουργούσαν ζυθοβραστήρια, παγοποιεία και γραμμές εμφιάλωσης προβλέπονται δύο ξενοδοχεία υπό την ομπρέλα της Hilton, 95 κατοικίες, καθώς και χρήσεις πολιτισμού, εστίασης και εμπορίου. Βασικό μέρος του σχεδιασμού αποτελεί η αποκατάσταση των ιστορικών εγκαταστάσεων.

Σε εξέλιξη η πρώτη κατασκευαστική φάση

Οι εργασίες άρχισαν τον Μάιο του 2026, με εκσκαφές, αντιστηρίξεις και αντλήσεις υπόγειων υδάτων. Στην παρούσα φάση, η ΜΕΤΚΑ προχωρά στην κατασκευή των περιμετρικών στοιχείων αντιστήριξης και στεγανοποίησης, στις θεμελιώσεις και στη λειτουργία ειδικού συστήματος άντλησης για τη μείωση της στάθμης των υπόγειων υδάτων.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση των υπόγειων χώρων και την εξέλιξη των επόμενων σταδίων του έργου.

Διατηρητέα κτίρια και νέες βιοκλιματικές εγκαταστάσεις

Το σχέδιο της DIMAND συνδυάζει την αποκατάσταση και επανάχρηση τριών διατηρητέων συγκροτημάτων με την ανέγερση δύο νέων βιοκλιματικών κτιρίων. Το αρχιτεκτονικό masterplan έχει εκπονήσει το διεθνές γραφείο Foster + Partners.

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Η υλοποίηση προβλέπεται σε διακριτές φάσεις, με σταδιακή παράδοση των επιμέρους χρήσεων. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης τοποθετείται περίπου τρία χρόνια μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

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