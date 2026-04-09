Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 31χρονο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 31χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος κατέχει, αποθηκεύει και διακινεί ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, ενώ από τις ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Κατασχέθηκε κοκαΐνη, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του 31χρονου

Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε μετά από στοχευμένη επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 31,8 γραμμάρια κοκαΐνης σε αυτοσχέδια συσκευασία, καθώς και από την κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.