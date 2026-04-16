Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Λαδάδικα - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε στην οδό Πολυτεχνείου, στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το voria.gr, τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο κινείτο στην οδό Πολυτεχνείου, στο ύψος των Λαδάδικων.

Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του τροχαίου.

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.