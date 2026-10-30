Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε γυναίκα που χτύπησε με σκουπόξυλο τον γάτο του γείτονά της - iefimerida.gr

Σε συνολική φυλάκιση 10 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, που χτύπησε με μεταλλικό σκουπόξυλο τον γάτο τού γείτονά της, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του γάτου.

Τραυματίστηκε σοβαρά ο γάτος -Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, του τοποθετήθηκε μεταλλική πλάκα

Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, από το χτύπημα ο γάτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα στη δεξιά πίσω κνήμη και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχη την γυναίκα, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, για κακοποίηση ζώου συντροφιάς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας (συνδεόμενη με τα έξοδα επέμβασης και νοσηλείας του γάτου), όπως επίσης για εξύβριση και απειλή, πράξεις που, σύμφωνα με την καταγγελία, συνδέονται με φράσεις που απηύθυνε η γυναίκα στον ιδιοκτήτη, μετά το περιστατικό.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον τραυματισμό του γάτου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ