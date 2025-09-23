Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο 18χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή και εκβίαση 15χρονου στη Βόλβη - iefimerida.gr

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 18χρονου που κατηγορείται για απαγωγή και εκβίαση 15χρονου μαθητή το πρωί της Δευτέρας στην Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, ο νεαρός κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου κατά συναυτουργία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και ληστεία.

Πώς έγινε το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, ενώ πήγαινε στο σχολείο, τον πλησίασε ένα άσπρο βαν από το οποίο κατέβηκε ο 18χρονος με κουκούλα full face και τον εξανάγκασε να επιβιβαστεί. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο μαθητής απειλήθηκε ότι αν δεν συγκέντρωνε 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες ή αν μιλούσε στις Αρχές, θα κινδύνευε η ζωή του.

Στο μεταξύ, ο συνοδηγός του οχήματος χτύπησε τον 15χρονο, του άρπαξε 50 ευρώ και το κινητό του, ενώ αναζητείται από τις Αρχές. Ο 18χρονος εκβιαστής συνελήφθη άμεσα και παραπέμφθηκε στον 7ο τακτικό ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού συνεχίζονται.

